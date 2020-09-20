فلسطين: إغلاق بلدة ميثلون 4 أيام للحد من انتشار كورونا المستجد

أعلن محافظ جنين بفلسطين أكرم الرجوب، إغلاق بلدة ميثلون جنوب جنين لمدة 4 أيام، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وأضاف الرجوب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن إغلاق البلدة يأتي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن بلدية ميثلون ستقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.

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