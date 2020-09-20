روسيا تسجل أعلى معدل يومى لإصابات كورونا منذ شهرين

ورغم وجود روسيا فى المرتبة الرابعة فى قائمة الدول الأكثر إصابات بالفيروس جراء تفشى الوباء، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل، إلا أنها تحتل المرتبة الـ12 من حيث عدد الوفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.