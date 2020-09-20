أفغانستان : إبطال مفعول 4776 عبوة ناسفة فى 6 أشهر

ووفقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد، قالت الوزارة إن عناصر طالبان زرعت العبوات الناسفة على طرق عامة، فى مناطق سكنية وعلى طرق سريعة.
وطبقا لبيان الوزارة "تم إنقاذ حياة آلاف المدنيين والحفاظ على مئات الكيلومترات من الطرق ومئات الجسور والأنفاق، نتيجة لإحباط مفعول 4776 عبوة ناسفة وقنبلة.
وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من أن استخدام العبوات الناسفة يعد انتهاكًا خطيرًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، إلا أنه لسوء الحظ تواصل طالبان تطبيق ذلك كتكتيك حرب.
وكانت البيانات الأمنية الرسمية أشارت فى يوليو الماضى، إلى أن 2685 مدنيًا قتلوا أو أصيبوا خلال 5 أشهر من 21 يناير حتى 20 يونيو الماضيين
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