البرازيل تتخطى عتبة الـ 4.5 مليون إصابة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، سجلت السلطات الصحية فى البرازيل 33 ألفا و57 إصابة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 739 وفاة.
وبذلك، يرتفع إجمالى الإصابات فى البرازيل منذ بداية انتشار وباء كورونا إلى 4 ملايين و528 ألفا و240 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 136 ألفا و532.
كما أكدت الحكومة البرازيلية أن مجموع المتعافين من وباء كورونا تجاوز 3.8 ملايين حالة فى البلد البلاتينى، ما يمثل أكثر من 84% من إجمالى المصابين.
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