كوريا الجنوبية تسجل أقل حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ أغسطس

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن العدد الأخير يأتى كأقل عدد للإصابات تسجله كوريا الجنوبية منذ منتصف أغسطس الماضى. وارتفع بذلك إجمالى المصابين بوباء كورونا "كوفيد 19" فى البلاد إلى 22975، بينهم 383 وفاة.

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