مسرحية هزلية .. أول تعليق لـ إيران على قرار أمريكا بإعادة العقوبات الأممية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بأنه عمل استعراضي ومسرحية هزلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها، مضيفا أن رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها.

وأكد زادة أن المجتمع الدولي سيرحب بواشنطن إذا تخلت عن الغطرسة والعنجهية، موضحا أن أعضاء الاتفاق النووي، ومن بينهم الصين وروسيا، ردوا بشكل واضح على التحركات الأمريكية.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بها، ووقف خرق القرارات الدولية، وتعويض إيران.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن العقوبات المفروضة على إيران مجددا دخلت حيز التنفيذ، محذرة من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.