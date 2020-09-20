لعام 2020 .. سلطنة عمان الرابعة عربيا في مؤشر رأس المال البشري

تقدير عالمي جديد يرسخ لمكانة وثقة دولية كبيرة حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيا والـ64 عالميا في مؤشر رأس المال البشري في العالم لعام ٢٠٢٠ الذي أصدره البنك الدولي.

أظهر المؤشر الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني أن معظم البلدان قد أحرزت تقدما مطردا في بناء رأس المال البشري للأطفال في فترة ما قبل جائحة كوفيد 19، مع تحقيق أكبر الخطوات في البلدان منخفضة الدخل.

وأشار المؤشر إلى أنه بسبب تأثير الوباء كان معظم الأطفال - أكثر من مليار طفل- خارج المدرسة ويمكن أن يخسروا في المتوسط، نصف عام من الدراسة، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن الوباء يعرض للخطر التقدم المحرز في العقد في بناء رأس المال البشري ، بما في ذلك التحسينات في الصحة، ومعدلات البقاء على قيد الحياة، والالتحاق بالمدارس.