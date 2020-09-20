سلطنة عمان تستضيف اجتماعا وزاريا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)

تستضيف سلطنة عمان غدًا، الاثنين، الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يعقد تحت شعار "أحداث التحول في نظم الأغذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك عبر الاتصال المرئي، والتي ستناقش أزمة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
ويهدف الاجتماع الذي يترأسه الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية ومواد المياه، إلى تعزيز المسئولية وتكاتف الجهود نحو معالجة ما تواجهه المنطقة من تحديات متزايدة على صعيد الأمن الغذائي وندرة المياه وتغير المناخ، حيث يتناول القضايا ذات الأولوية التي تشهدها المنطقة في قطاعي الأغذية والزراعة وبحث التحديات والخيارات لتعزيز وبناء نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسوف يتم خلال الاجتماع التطرق إلى الابتكار والرقمنة الذي لا يزال محدودًا في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.
وسيجري وزراء الزراعة، وممثلو المنظمات الشريكة ووكالات الأمم المتحدة، وكبار المسئولين في الدول الأعضاء في هذا المؤتمر البحث في التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة في الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
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