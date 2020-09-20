مقتل جنديين باكستانيين قرب حدود أفغانستان

لقى جنديان باكستانيان على الأقل حتفهما فى منطقة قبلية شمال غرب باكستان، اليوم الأحد، وهى منطقة متاخمة لأفغانستان، وذلك فى ظل تصاعد المخاوف من إعادة تجمع المسلحين فى معقلهم السابق.





ووفقًا لبيان رسمى، قال الجيش الباكستانى إن قوات الأمن شنت "عملية تستند على معلومات استخبارية ضد الارهابيين فى منطقة وزيرستان الشمالية القبلية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح بيان العلاقات العامة التابع للجيش، إن "الجنديين قتلا أثناء تبادل إطلاق النار". وكانت منطقة وزيرستان الشمالية مخبأً للمسلحين ممن يرتبطون بتنظيم القاعدة وشبكة حقانى الافغانية، ذات الصلة بحركة طالبان الإرهابية. وكان الجيش الباكستانى تمكن من طرد المسلحين المتطرفيين من مخابئهم فى الجبال القريبة من الحدود الأفغانية خلال سلسلة من العمليات منذ عام 2014.

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