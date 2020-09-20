الصحة العالمية تقر بروتوكول التجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الخبراء التى شكلتها بالتعاون مع المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، أقرت بروتوكول المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا، إضافة إلى ميثاق واختصاصات لإنشاء مجلس مراقبة البيانات والسلامة للتجارب السريرية للطب العشبي.

وأضاف الدكتور بروسبر توموسيم مدير مجموعة التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإفريقى لمنظمة الصحة العالمية، فى بيان للمنظمة وزعته على الصحفيين فى جنيف، أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى تعزيز النظم الصحية وبرامج البحث والتطوير المتسارعة بما فى ذلك الأدوية التقليدية.

وذكرت المنظمة الدولية أن الوثائق الفنية المعتمدة تهدف إلى تمكين وتطوير كتلة حرجة من القدرات التقنية للعلماء في إفريقيا لإجراء تجارب سريرية مناسبة لضمان جودة الأدوية التقليدية وسلامتها وفعاليتها بما يتماشى مع المعايير الدولية .

نوهت المنظمة إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة تعد محورية في التقييم الكامل لسلامة وفعالية منتج طبي جديد ولفتت إلى أن لوحة سلامة البيانات والمراقبة ستتضمن مراجعة بيانات الدراسات المتراكمة بشكل دورى مقابل سلامة المشاركين كما ستقدم توصيات بشأن استمرار أو تعديل أو إنهاء تجربة بناء على تقييم البيانات فى فترات محددة مسبقا أثناء الدراسة.

وأوضح الدكتور توموسيم أنه إذا تبين أن أحد منتجات الطب التقليدى آمن وفعال ومضمون الجودة فستوصي منظمة الصحة العالمية بإجراء تصنيع محلى سريع المسار وواسع النطاق.

وأشار إلى أنه من خلال المنتدى الأفريقى لتنظيم اللقاحات فإنه يوجد الآن معيار مرجعى يمكن على أساسه تقييم التجارب السريرية للأدوية واللقاحات في المنطقة والموافقة عليها فى أقل من 60 يوما.

من جهته، قال رئيس لجنة الخبراء البروفيسور موتلالبيولا ماتسابيسا،فى البيان، إن اعتماد الوثائق الفنية سيضمن أن الأدلة السريرية المقبولة عالميا فى فعالية الأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا يتم القيام بها دون المساس بسلامة المشاركين، معبرا عن أمله فى أن يستخدم العلماء في المنطقة بروتوكول التجارب السريرية العامة على الفور لضمان استفادة الأشخاص من إمكانات الطب التقليدى فى التعامل مع الوباء المستمر.

وقد تم تكليف 25 عضوا من لجنة الخبراء الإقليمية للطب التقليدى لعلاج فيروس كورونا بدعم البلدان لتعزيز البحث والتطوير فى العلاجات القائمة على الطب التقليدى ضد الفيروس وتقديم التوجيه بشأن تنفيذ البروتوكولات المعتمدة للوصول إلى الأدلة العلمية على جودة وسلامة وفعالية الأدوية العشبية لعلاج فيروس كورونا وتشمل القطاعات التى يعمل بها أعضاء اللجنة، المؤسسات البحثية والسلطات التنظيمية الوطنية وبرامج الطب التقليدى وإدارات الصحة العامة والأوساط الأكاديمية والمهن الطبية والصيدلة ومنظمات المجتمع المدنى فى الدول الأعضاء.