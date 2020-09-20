بعد إعادة واشنطن العقوبات.. الريال الإيراني يتراجع إلى أدنى مستوى

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بتراجع الريال الإيراني لأدنى مستوى له بعد إعادة واشنطن العقوبات الأممية على طهران.



وانهارت العملة الإيرانية إلى مستويات تاريخية جديدة مقابل الدولار الأمريكية في السوق، اليوم الأحد، متأثرة بمواصلة الولايات المتحدة خطواتها التصعيدية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني.



ووصل سعر الدولار إلى 269.3 ألف ريال، بينما كان قد سجل 263 ألفًا قبل نحو أسبوع في السوق السوداء، حسب وسائل إعلام متفرقة.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، الأحد، أن العقوبات المفروضة على إيران دخلت مجددًا حيز التنفيذ، محذرةً من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اختراقها. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جميع العقوبات الأمريكية على إيران عادت تقريبا، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد. من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء بشأن إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.

فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بأنه عمل استعراضي ومسرحيّة هزلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها، مضيفا أن رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها.

وأكد زادة أن المجتمع الدولي سيرحب بواشنطن إذا تخلت عن الغطرسة والعنجهية، موضحًا أن أعضاء الاتفاق النووي، ومن بينهم الصين وروسيا، ردوا بشكل واضح على التحركات الأمريكية.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى احترام القوانين الدولية والالتزام بها، ووقف خرق القرارات الدوليّة، وتعويض إيران.