الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل لـ 84 ألفا و916

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أجرت الوزارة 97251 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وتم رصد 674 إصابة جديدة بـ كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 84916 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 761 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 74273.
ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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