الوضع أكثر خطورة في طهران.. إيران تسجل 3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و183 وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 422140، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 24301 حالة.
فيما أعلن المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران أن تفشي المرض في العاصمة طهران أصبح "أكثر خطورة".
وفي الوقت نفسه، حذر مسئولون في بعض المدن بالمحافظات الأخرى من عدم وجود قدرة لدى المستشفيات لاستيعاب المزيد من المرضى، وفقًا لـ"إيران انترناشيونال".
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