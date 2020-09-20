أخبار عاجلة
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -
انتخابات أميركا.. هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟ -
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -

وزير الصحة البريطانى : وصلنا إلى نقطة حاسمة فى مواجهة كورونا

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-20 11:35 تبليغ
وزير الصحة البريطانى : وصلنا إلى نقطة حاسمة فى مواجهة كورونا
وزير الصحة البريطانى : وصلنا إلى نقطة حاسمة فى مواجهة كورونا
قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأحد، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة فى مواجهتها أمام فيروس المستجد، محذرًا من أن الحكومة ستضطر لفرض المزيد من القيود فى مواجهة انتشار الفيروس إذا لم يتبع المواطنون القواعد الحكومية. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة البريطانى : وصلنا إلى نقطة حاسمة فى مواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 