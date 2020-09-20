مسئول لبنانى: 3 عوامل أساسية كلمة السر فى نجاح 6 سنوات من الإنجازات

قال بسام خضر أغا رئيس الحركة اللبنانية الحرة، إن الإنجازات التى تتم فى مصر على قدم وساق فى كافة المجالات ونتفاجأ بها كل يوم ما هى إلا نتاج وجود قيادة حكيمة واعية مستشعرة بمطالب الشعب وهمومه، وشعب واع وجيش رشيد يحكم زمام حدودها من عدو الداخل والخارج.

وأوضح "أغا"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، أن ما تحقق على أرض مصر خلال الـ 6 سنوات الأخيرة يعكس الجهود الجبارة التى يبذلها رجال مصر الشرفاء ليل نهار وانعكس على حياة المواطن المصري الذى يحيا حياة كريمة خصوصا بعد الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى حققتها مصر بفضل الخطوة الجريئة وهى خطوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية التى ساهمت فى تحسين الخدمات الأساسية التى يحتاجها أي مواطن كالصحة والتعليم والنقل، فضلًا عن توفير البنية الأساسية لجذب المستثمرين.

وأشار "رئيس الحركة اللبنانية الحرة"، إلى أن مصر هى الحصن الحامى للأمة العربية من المحيط للخليج ولا أحد ينكر وقفاتها بجانب الأشقاء والأصدقاء فى الأزمات، لافتًا إلى وقفة مصر بجوار لبنان فى نكبته الأخيرة بعد إنفجار مرفأ بيروت بمد يد العون بالمساعدات عبر جسر جوى وفتح المستشفيات الميدانية لعلاج الجرحي وأيضا مواقفها النبيلة فى أزمة كورونا مع كبري دول العالم فى محنتها وإرسال مساعدات لعدد من الدول كل هذا يثبت نجاحها المستمر الذى لم يتوقف يوما وضع الرئيس السيسي الشعب المصري نصب عينيه.