غدًا.. دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة

قال السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إن إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي (الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة) تعقد دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة غدا الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي video conference.

وأضاف السفير - فى تصريح له - أن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من السعودية بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العادية رقم (31) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 والخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة (صافر) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسي النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015 .