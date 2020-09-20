رئيسة حزب الخير التركي تنتقد أردوغان وتطالبه بوقف افتعال المشاكل مع مصر

وجهت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنر، انتقادات شديدة اللهجة للرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن تدهور الاقتصاد والعلاقات الخارجية مع الدول خلال كلمتها في مؤتمر للحزب اليوم الأحد.

وطالبت ميرال، أردوغان بوقف افتعال المشاكل مع مصر، مؤكدة أنه يتعامل مع رؤساء الدول حسب أهوائه الشخصية، حسب قناة "العربية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الجمعة الماضي، استعداد بلاده للحوار مع مصر.

وقال أردوغان خلال حديث للصحفيين، "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر.. لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".

يأتي ذلك بعد أن أصبح جليا أن الدور التركي في ليبيا يشهد تراجعا أمام نجاح الوساطات المصرية في خلق مجال لحل الأزمة الليبية، ما يؤثر على أطماع أنقرة في الطاقة الوفيرة الكامنة بشرق البحر المتوسط.