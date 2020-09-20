وزير الصحة الكويتي يجري المسحة الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا

أجرى وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا ؛ وذلك أثناء تواجده في مجلس الوزراء؛ حسبما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 670 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في الكويت 90168.

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن إصابة نحو 26 قاضيا أصيبوا بـ فيروس كورونا حتى الآن، موضحة أن بعضهم التقط الفيروس من خلال المخالطة.

وقال مصدر للصحيفة القبس، إن هذه الإصابات لن تعطل الجلسات، لكنها قد تؤخرها لأن القاضي الذي سيقوم بسد النقص ستكون عنده جلسة أخرى، ويحتاج وقتا أطول لعقد جلستين في يوم واحد.