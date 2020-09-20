مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية

أدانت مصر، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض المُمتلكات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًة على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب السعودية، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.