أدانت مصر، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض المُمتلكات.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًة على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب السعودية، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.