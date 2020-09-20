إصابات كورونا تصل لـ 93 ألفا.. سلطنة عمان تعلن استئناف رحلاتها إلى 12 دولة

أعلنت سلطنة عمان اليوم، الأحد، عن وصول إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 93475 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 846 وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي من المرض 85418 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الثلاثة أيام الماضية 64؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 554 والمنومين في العناية المركزة إلى 172 منومًا.
هذا وقد أعلن الطيران العماني اليوم، الأحد، أنه سيتم استئناف تشغيل رحلاته المجدولة إلى 17 مدينة في 12 دولة حول العالم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل تشمل ربط مسقط بكل من لندن وفرانكفورت وإسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا.
وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فى سلطنة عُمان، فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية فى أول شهر أكتوبر المقبل، والتى كانت متوقفة منذ شهر مارس الماضى.
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