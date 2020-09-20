الهند تطور اختبارًا جديدًا لكشف فيروس كورونا

قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، إن الهند طورت اختبارًا جديدًا لكشف فيروس كورونا المستجد، يتعرف على تسلسله الجيني، وفق ماذكرت صحف روسية.

ذكرت الوزارة في بيان لها "إن اختبار تاتا كريسبر، الذي طوره معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة تنظيمية من المراقب العام الهندي للأدوية من أجل إطلاقه تجاريًا".

يُشار إلى أن هذا هو أول اختبار تشخيصي في العالم يستخدم بروتين Cas9 مُكيف خصيصًا لاكتشاف الفيروس المسبب لـ COVID-19 بنجاح.

ويوفر اختبار Tata CRISPR مستوى دقة اختبارات PCR التقليدية ، مع فترات زمنية أسرع ، ومعدات أقل تكلفة ، وسهولة أكبر في الاستخدام.

ويمثل هذا تقدمًا كبيرًا للمجتمع العلمي الهندي، حيث تعد تقنية كريسبر، تقنية مستقبلية يمكن تهيئتها للكشف عن العديد من مسببات الأمراض الأخرى في المستقبل.

تحتل الهند المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المكتشفة بفيروس كورونا ، فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة ، تم تأكيد إصابة أكثر من 5.4 مليون شخص.

في الوقت نفسه ، هزم أكثر من 4.3 مليون شخص المرض وتعافى منه ، ويخضع أكثر من 1.01 مليون للعلاج ، وتوفي أكثر من 86 ألف شخص.

في 11 مارس ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد COVID-19 .

وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية ، أصيب أكثر من 30.3 مليون شخص في العالم ، وتوفي أكثر من 948 ألف آخرون.