بعد تجديد نافتكس.. قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا فورا

أكد وزير الدفاع القبرصي تشارالامبوس بيتريدس، قلق بلاده بشأن الوضع في شرق المتوسط في ظل الاستفزازات التركية.

وطالب الوزير الاتحاد الأوروبي بإظهار تضامنه من خلال إجراءات حاسمة واتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات أنقرة.

وحسب صحيفة "قبرص ميل"، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، إن تركيا تختار تصعيد التوترات في قبرص، داعيًا إلى فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على الفور.

وأضاف كريستودوليديس، في تصريحات صحفية، أن تجديد تركيا نافتكس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يشير إلى أن العقوبات الأوروبية يجب أن تبدأ على الفور.

وانتهت صلاحية نافتكس التركية التي تغطي المنطقة لكنها جُددت نهاية الأسبوع الماضي حتى 12 أكتوبر المقبل.