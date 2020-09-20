خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 3 وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأحد، عن تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الكويتية إن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد وصل إلى 99434 حالة.
وأضافت صحة الكويت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي المتوفين إلى 584 حالة.
كما تم تسجيل 670 حالة شفاء جديدة، ليبلغ مجموعة حالات التعافي من فيروس كورونا 90168.
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