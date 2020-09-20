صفحة جديدة.. اعتماد أوراق أول سفير سوداني في أمريكا بعد 23 عاماً

بعدما تحسنت العلاقات بينهما منذ العام الماضي، والسودان تعمل على رفع اسمها من قائمة إرهاب واشنطن التي وعدت الأخيرة برفعها.

وقام رئيس الوزراء السوداني بزيارة لأمريكا خلال الفترة الماضية، لدعم السودان وديمقراطيته بعد زوال حكم الرئيس السابق عمر البشير، ورفع اسم بلاده من قائمة الدول الحاضنة لجماعات إرهابية، لم يعد أحد يدعمها أو يوفر لها أي حاضنة.

وفي هذا السياق، قدَّم السفير السوداني الجديد لدى واشنطن نور الدين ساتي، أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقطاع دام 23 عامًا بين البلدين.

قالت وسائل إعلام سودانية ، بأن "ساتي" قدم أوراق الاعتماد إلى ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة.

وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، قد أعرب عن سعادته وامتنانه لهذا التعيين، مؤكدة على أنها تطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

أعرب ساتي عن تفاؤله إزاء الفترة القادمة في العلاقات بين الدولتين وسعيه إلى تعزيز التعاون بين واشنطن والخرطوم في كافة المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وكان السودان يعاني من العقوبات الأمريكية في وقت حكم البشير، منذ التسعينيات من القرن الماضي، بعد تورطه في إيواء جماعات وأشخاص مثل بن لادن.