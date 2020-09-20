بعد تطبيع العلاقات.. مجموعة الحبتور الإماراتية تفتح مكتبا لها في إسرائيل

كشفت مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الأحد، عن خططها لفتح مكتب تمثيلي لها في إسرائيل، ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية سلام أبرمتها دولة الإمارات مع إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت المجموعة في بيان لها، إن خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، استقبل شلومي فوجل، أحد مالكي مجموعة "أمبا" ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور على شارع الوصل في دبي، تزامنا مع توقيع اتفاقية إبرهيم السلام في العاصمة واشنطن بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وقال الحبتور: "أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة جدا. لطالما اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة. فالشعبان الإماراتي والإسرائيلي موجهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار"، مضيفا: "الفرص التي ستقدمها هذه الصفقة كبيرة لكلا الجانبين. أنا واثق من أن هذا سيفتح أبوابا جديدة ويؤدي إلى اقتصادات أقوى وتوثيق العلاقات الثقافية بين الشعبين".

من جانبه، اعتبر فوجل أن "السلام يتعزز من خلال التعاون الناجح في الأعمال والتبادل التجاري. سوف نبين للعالم، بالاشتراك مع نظرائنا الإماراتيين، سبل العيش بسلام".

وإثر الاجتماع مع فوجل، كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور عن نيته فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إسرائيل، ما يؤكد إيمانه بالآفاق التي يحملها الاتفاق الجديد بين الدولتين.

وقال الحبتور في هذا الصدد: "منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، تلقينا عددًا كبيرًا من الاستفسارات والطلبات للتعاون في مجالات عدة، بدءا من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وصولا إلى الزراعة والضيافة والتجارة. ثمة احتمالات وفرص لامتناهية متاحة أمام الطرفَين في مجالات عملنا المتنوعة وكذلك في مجالات جديدة، ونريد أن نكون جاهزين للإفادة منها".

وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور قد كشف سابقًا عن أن المجموعة أطلقت محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية لتسيير رحلات تجارية مباشرة، مضيفًا: "نستعد للإعلان عن بعض مشاريع التعاون في الأيام المقبلة".