إصابة 23 من الجيش التركى بفيروس كورونا فى أفيون

ووفقا لصحيفة "ديكن" المحلية، تم اكتشاف الإصابات بين العسكريين الأتراك برئاسة منطقة التجنيد الواقعة بمركز الولاية المذكورة، حيث أظهرت نتائج الفحوصات الأولية إصابة اثنين من العسكريين، واكتشاف 21 إصابة بين المخالطين من ضباط الصف خلال الأونة الأخيرة.

وبلغ إجمالى إصابات كورونا فى تركيا 301 ألف و348 حالة، كما ارتفع إجمالى أعداد الوفيات هناك إلى 7445 حالة حتى أمس السبت، وسط تصاعد فى حدة التوتر حول الأعداد الحقيقية للإصابات بين الأطباء والجهات الرسمية فى البلاد.

وتسجل تركيا ما يزيد على 1600 حالة إصابة، و60 وفاة بفيروس كورونا يوميًا، وهو ما يتخطى بكثير ذروة التفشى فى أبريل الماضى، كما بلغ متوسط معدل الوفيات حاليا ثلاثة أمثال المعدل المسجل بين يونيو وأغسطس.