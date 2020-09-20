خطأ طبي أدى إلى شلل.. 1.5 مليون درهم تعويضا لمريض فى الإمارات

أدان القضاء الإماراتى، أحد المستشفيات وألزمها بتعويض مريض بمليون و500 ألف درهم، بعد أن تسبب الإهمال فى حدوث مضاعفات طبية خطيرة أدت إلى إصابته بشلل التام.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن المريض كان يعاني من آلام في منطقة الظهر، وتوجه إلى أحد المستشفيات، حيث أكد له العاملون في المستشفى ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة

ووافق المريض على إجراء العملية، وباشر المستشفى إنجاز كافة المستندات والفحوصات المطلوبة قبل تنفيذ العملية، وأثناء إجراء العملية، تم استئصال قوس الفقار الخلفي للفقرة القطنية الرابعة، وإزالة قرص فقاري للفقرتين الرابعة والخامسة.

وبعد عدة أيام، عاد المريض إلى المستشفى 4 مرات متتالية، وهو يشكو من الألم وخروج صديد من مكان الجرح، وبعد إلحاح ذويه على إدخاله المستشفى، أجري عدة عمليات جراحية له، خرج على إثرها من المستشفى وهو على كرسي متحرك.

وحسب الصحيفة، تقدم المريض بشكوى إلى الجهة الصحية ذات الاختصاص، التي حولتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لبحثها، والتي خلصت في تقريرها إلى أن المريض لا يستطيع السير أو الوقوف، الأمر الذي يستوجب عليه التحرك باستخدام كرسي متحرك، مع وجود ضعف في النصف السفلي من الجسد، يجعله غير قادر على التحكم بخروج البول والغائط، وانعدام النشاط الجنسي.

وأصيب المريض بشلل كامل في الحركة الانبساطية والانقباضية للقدمين، وضعف في الإحساس على القدمين، وذلك نتيجة حدوث أخطاء طبية من قبل العاملين بالمستشفى.

وأشار التقرير إلى وجود إهمال من قبل الطبيب في معالجة المريض.

وقضت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإدانة المستشفى عن أخطاء تابعيها، وبإلزامها بأن تؤدي للشاكي تعويضا قدره مليون و500 ألف درهم، وطعنت المحكمة في الحكم، ولكن يتم رفض الطعن المقدم من المستشفى، وإلزامه بالرسم والمصروفات، ومصادرة التأمين.