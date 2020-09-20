انت الان تتابع تفاصيل خبر زوجة سعودية تختار عروسة ثانية لزوجها وتزوجها له وتتكفل بجميع تكاليف الزواج وهدية أيفون محلى بالذهب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة فريدة من نوعها نادراً ما تحدث، وخاصةً مع الغيرة التي جُبلت عليها النساء، وحب الإستتحواذ والإنفراد بالرجل وعدم قبول شريكة فيها مهما كلفها الأمر.

زوجة سعودية تختار عروسة ثانية لزوجها وتزوجها له وتتكفل بجميع تكاليف الزواج

قامت زوجة سعودية تعمل مديرة مدرسة باختيار عروسة لزوجها، من أجل أن تدخل السرور على قلبه وتقديراً منها على مواقفه النبيلة معها، بل إنها لم تفاجئه بالخبر، بل طلبت منه في البداية الذهاب لزيارة أحد أقاربه والذي أصيب في حادثة.

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وفي منتصف الطريق قالت له بأنها اختارت له عروسة وستذهب الآن لرؤيتها من أجل خطوبتها والزواج بها والإتفاق على جميع الأمور الزوجية الخاصة، وفوق كل ذلك تكفلت الزوجة بجميع تكاليف زواج زوجها من عروسة ثانية من الألف إلى الياء.

بل إنها حجزت لزوجها وعروسته الثانية في أفخم الفنادق لقضاء شهر العسل، وقدمت لزوجها أيفون محلى بالذهب هدية له، وفي المقابل قدم الزوج جواب شكر لزوجته على فعلها.

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