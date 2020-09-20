شروط التقدم بطلب لضم اشتراك التأمينات إلي مدد التقاعد في المملكة

شروط التقدم بطلب لضم اشتراك التأمينات هو أمر يهم جميع المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 20 من سبتمبر 2020 ميلادية والموافق 2 من صفر 1442 هجرية بالإعلان عن إمكانية ضم مدد الاشتراكات السابقة الخاضعة لنضام التأمينات الاجتماعية إلي مدد التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت, ومن المعروف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تعمل علي تطبيق ألحكام نظام التأمينات الاجتماعية في مختلف مدن ومناطق المملكة كما تعمل علي متابعة تنفيذ أحكام التامينات للعمل علي تحقيق التغطية التأمينية المفروضة علي أراضي الدولة كما تعمل المؤسسة العامة للتأمينات علي تحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال كما تعمل أيضاً علي صرف تعويضات للمستحقين وأسرهم.

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شروط التقدم بطلب لضم اشتراك التأمينات

وقد أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تغريده لها عبر تويتر علي الحساب الرسمي للمؤسسة إلي أنه يمكن التقدم بطلب ضم المدد بعد توافر الشروط التالية:

أن يقوم المشترك بتقديم طلب ضم المدد قبل انتهاء فترة خدمته .

أن يكون المشترك قد حصل علي مكافأة أو معاش عن مدة خدمته التي قضاها في العمل .

ألا تقل المدة التي يريد ضمها عن سنه.

ألا يزيد عم المشترك عن 59 عاماً عند تقديم طلب الضم.

يتم استثناء شرط العمر في حالة أن يكون المشترك علي راس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437 هجرية فيتم الموافقة علي قبول ضم مدد اشتراك التامين حتي لو تجاوز عمره ال59 عام.

ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بطلب العجز.

طرق الاستعلام عن المستحقات التأمينية في المؤسسة

بعد معرفة شروط التقدم بطلب لضم اشتراك التأمينات يمكننا تناول طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي كالتالي: