مصر.. اكتشاف بئر عميق بمنطقة سقارة وهذا ما كان داخله

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، عن كشف أثري يضم 14 تابوتا مغلقا، في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة غربي العاصمة القاهرة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، أن جهود البعثة المصرية كانت قد أسفرت "الأسبوع الماضي عن الكشف على بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام".

ووفقا للبيان، لم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي "فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها".

وسيتم عقد مؤتمر صحافي بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن تفاصيل الكشف فور الانتهاء من أعمال الحفر التي لا تزال مستمرة.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني المتميز من أجل إنعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في البلاد، خصوصا في ظل جائحة كوفيد-19 التي قيدت حركة السفر حول العالم.

وفي أبريل، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارجاء افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية إلى العام القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر افتتاح هذا المتحف أمام الجمهور في الربع الأخير من العام الجاري.