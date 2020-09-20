أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 105 وفيات و3989 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 105 وفيات و3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة، ارتفاع العدد التراكمى للوفيات جراء الفيروس إلى 9553 وفاة والإصابات إلى 244676.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا : 3989 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.