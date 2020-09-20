لأول مرة .. المجر تتخطى ألف إصابة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية فى المجر، اليوم الأحد، تسجيل 1070 حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشى الفيروس التاجى هناك، بعدما كان أقصى عدد للإصابات هو 210 حالات.

وأوضحت السلطات المجرية،أنه بتسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى المجر إلى 17 ألفا و900 حالة، فيما تقدر حالات الوفاة بـ683 حالة. وتشير البيانات الرسمية فى المجر إلى أنه مازال هناك 404 آشخاص يتلقون العلاج فى المستشفيات. ومن المقرر أن تبدأ المجر، غدًا الإثنين، فى تطبيق إجراءات صارمة مثل ضرورة ارتداء الكمامات فى وسائل النقل والمتاجر ودور السينما والمسارح والمساحات الاجتماعية والصحية ومكاتب خدمة العملاء، كما ستغلق الحانات والمطاعم أبوابها الساعة الحادية عشر مساءً بالتوقيت المحلى للبلاد. وتعد المجر الدولة الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى أغلقت حدودها أمام الأجانب، كإجراء احترازى إزاء موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا.

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