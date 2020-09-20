لشركات العمرة.. السعودية تعلن مبادرة مهمة

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية قبل أيام مبادرة تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على قطاع العُمرة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

واشتملت المبادرة علي حزمة من التوصيات؛ منها مبادرة تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة التي تعد أحد أنواع الاندماجات الأفقية وهو اندماج يحدث بين شركات أو مؤسسات قطاع العمرة.

وركزت الوزارة السعودية على 6 متطلبات لمعايير الاندماج بين شركات ومؤسسات قطاع العمرة التي تتلخص في أن تكون الشركات المعنية بالاندماج لها ترخيص خدمات المعتمرين ساري المفعول، عدم وجود شكاوى على الشركات المندمجة منظورة لدى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين أثناء إجراءات الاندماج، عدم وجود عقوبات على الشركات المندمجة كإيقاف الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه وذلك أثناء إجراءات الاندماج.

كما شددت الوزارة علي أن يكون الضمان البنكي كاملًا بحيث يتم استكماله في حالة النقص قبل البدء في إجراءات الاندماج، من الشروط أيضًا أن تتوفر جميع الاشتراطات الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية في حال كانت الشركة الدامجة غير مرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين وإرفاق خطاب من شركة أو مؤسسة العمرة الراغبة في الاندماج مصادق من الغرفة التجارية متضمنًا إلغاء ترخیص خدمات المعتمرين الممنوح لها.

يشار إلى أن ملاك 700 شركة عمرة طالبوا وزارة الحج التوقف عن مطالبتهم بدفع غرامات 25 ألف ريال عن كل معتمر متأخر عن المغادرة في الموعد المحدد، واستندوا في مطالبهم أن سبب تأخير مغادرة معتمريهم خارج عن إرادتهم بعد جائحة كورونا وتوقف رحلات الطيران.