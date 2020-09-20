العراق يسجل 3438 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3438 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا شبكة "السومرية نيوز" قالت الوزارة إنها سجلت 3438 إصابة جديدة بكورونا، فضلًا عن تسجيل 64 حالة وفاة.

فيما تجاوزت حالات التعافي اليومية من فيروس كورونا، الإصابات، فتماثل 4052 حالة للشفاء.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم أسماعيل، أن الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار.

وقال إسماعيل، إن "توجيهات المرجعية الدينية أسهمت بالحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "المنظمة ستتبنى حملة توعوية في كربلاء تنطلق بالتزامن مع الزيارة الاربعينية".