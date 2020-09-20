الإصابات تقترب من 320 ألفاً.. الصحة العالمية: الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم أسماعيل، الأحد، أن الوضع في العراق لم يصل إلى حد الانهيار. وقال إسماعيل، إن "توجيهات المرجعية الدينية أسهمت بالحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا". وأشار إلى أن "المنظمة ستتبنى حملة توعوية في كربلاء تنطلق بالتزامن مع الزيارة الاربعينية"، مبينًا : "وصلنا الى ما يقارب 50% من قدرتنا الاستيعابية في المستشفيات"، بحسب "السومرية نيوز"

سجل العراق اليوم، الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في العراق اليوم الأحد، تسجيل 3438 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق منذ بدء تفشي الوباء إلى 319035 شخصا.

كما توفي 64 شخصا إثر الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 8555.

وبلغت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في العراق 78.3% حيث وصل إجمالي العدد إلى 253591 شخصا، بعد تماثل 4052 مريضا للشفاء.