بعد كثرة الحديث عن المصالحة.. الأمين العام لمجلس التعاون يزور قطر.. ماذا يحدث؟

وصل اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الي العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأفادت وكالة الانباء القطرية ان الحجرف والوفد المرافق له عقد اجتماعا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن، حيث جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون وتعزيز دور المنظومة الخليجية.
كما تطرق الطرفان خلال لقائهما الى عدد من القضايا محل اهتمام مشترك.
ويُشار الي ان الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التكهنات وتداول الأنباء عن قرب المصالحة بين قطر وبين دول المقاطعة " السعودية والإمارات ومصر" وغيرها من الدول الخليجية التي اتخذت قرارا بقطع العلاقات مع الدوحة نظرا لتدخلها في الشؤون الداخلية لتلك البلاد.
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