روسيا: الهدنة في ليبيا يجب تثبيتها من أجل بناء حوار بين أطراف النزاع

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وفي مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأحد، عبر بوجدانوف عن اعتقاده بأن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها.

وأضاف أن هناك ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يجب ألا تقود إلى "فراغ إداري" في ليبيا.