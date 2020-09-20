نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أبوظبي تطلق مبادرة "من أجلك يا سودان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جامعة أبوظبي اليوم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرعاية مجموعة اللولو العالمية وشركة بيبسي مبادرة "من أجلك يا سودان" لجمع التبرعات النقدية والعينية بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت ولايات السودان المختلفة خلال الأسابيع الماضية.

ودعت المبادرة إلى تقديم الدعم للأشقاء في السودان من خلال التبرعات النقدية والعينية حيث وفرت الجامعة صناديق خاصة لاستقبال التبرعات بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وشكلت الحملة التي أطلقتها جامعة أبوظبي في إطار مبادراتها المجتمعية محليا وإقليميا جزءا لا يتجزأ من جهودها المتواصلة في الإسهام في توفير الدعم للمجتمعات محليا وإقليميا.

وحضر إطلاق المبادرة سعادة محمد أمين عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة وممثلون عن مكتب الأمين العام للهلال الأحمر وبطلة تحدي القراءة العربي في دورته الأخيرة هديل أنور من السودان والبرفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة كما شارك المتطوعون في خط الدفاع الأول من طلبة جامعة أبوظبي في تنظيم المبادرة.

وقال سالم الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي " نعتز بإطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى توفير المساعدة والدعم لأهلنا في السودان في ظل ما يواجهونه من معاناة جراء الفيضانات ونفخر بشراكتنا مع الهلال الأحمر التي سيكون لها الأثر الكبير في أن تؤتي هذه الحملة ثمارها وتحقق غاياتها في تخفيف معاناة المتضررين فهذه المبادرة تترجم حرصنا على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية ليس محليا فحسب، وإنما تجاه إخوتنا في كل مكان".

من جانبه، أكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الحملة تأتي ضمن الجهود الإنسانية المبذولة على مستوى الدولة لدرء الآثار التي خلفتها السيول والفيضانات في السودان والوقوف بجانب الأشقاء لتجاوز ظروفهم الراهنة.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر ترحب دائما بمبادرات شركائها الإنسانيين في الدولة لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا الكوارث والأزمات وتجسد تفاعل أبناء الإمارات مع القضايا والأحداث التي تتأثر بها الشعوب من حولهم.

وأضاف أن الحملة تعزز استجابة الهلال الاحمر تجاه المتأثرين من الفيضانات في عدد من الولايات السودانية وتساهم في توسيع مظلة المستفيدين من البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع لتخفيف وطأة الكارثة عن كاهل المتضررين.

