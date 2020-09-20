التعليم وجداول دروس الحصص اليومية على قناة عين للأسبوع الرابع لجميع الصفوف

أعلنت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر جداول دروس الحصص اليومية لمختلف الصفوف التعليمية بمختلف المراحل (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من هذا الأسبوع الرابع، ويتم متابعة الدروس والتعليم عبر وسائل التعليم عن بعد من خلال قنوات عين على تردد عرب سات 12437 في بث مباشر من الساعة 3 عصراً ويعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، بالإضافة إلى أنها أعلنت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الرابع.

ويتم بث المحتوى التعليمي عبر قنوات عين التعليمية التي يكون بثها على تردد عرب سات 12437 في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، علماً بأن البث تتم إعادته على طوال اليوم أو من خلال رابط القناة على اليوتيوب، وأيضاً نشرت التعليم عدداً من الجداول التي تتعلق بالحصص ومنها جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الرابع عبر قنوات عين التعليمية في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، بالإضافة إلى جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الرابع عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437 في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً ويعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وقد قامت وزارة التعليم تنشر الجدول التعليمي الذي حددته علماً بأنه يحتوي على دروس الحصص اليومية للمرحلة الثالثة (المستوى الثالث)، حيث يضم هذا الجدول الأسبوع الرابع فقط ويبدأ بث القناة من الساعة 9 صباحاً وفي حالة تأخر أو عند الالتحاق لمتابعة البث يمكن للطالب مشاهدته مرة أخرى عند موعد الإعادة أو من خلال قناة اليوتيوب، علماً بأن تردد قنوات عين 12437 عرب سات، كذلك نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الرابع عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437 في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً ويعاد طوال اليوم، وأخيراً جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الرابع عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً ويعاد طوال اليوم.

خطوات تحديث قنوات عين :

ومن الجدير بالذكر أن قنوات عين قامت بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يضم الفيديو شرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية، ويتم الضبط من خلال بعض الخطوات التي يتم إتباعها عبر تردد جهاز الاستقبال (الريسيفر) وهذه الخطوات: