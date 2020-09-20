محكمة أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بحظر تطبيق وى تشات الصينى

أصدرت قاضية فيدرالية، اليوم الأحد، أمرا قضائيا بوقف مؤقت لأمر تنفيذى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض حظر على تطبيق التواصل الاجتماعى الصينى "وى تشات" فى الولايات المتحدة، والذى كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة.





وسيوقف الحكم، مؤقتا جهود ترامب لمنع تطبيق "وى تشات"، المملوك لشركة "تينسينت هولدينجز" الصينية، من إجراء تعاملات تجارية فى الولايات المتحدة، حيث وصفه ترامب بأنه يمثل تهديدا للأمن القومى، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى نسختها الإلكترونية.

وتقول إدارة ترامب إن التطبيق يتيح للصين قناة لجمع البيانات عن الأمريكيين وفرض رقابة على الأخبار والمعلومات، والتى يشاركها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا على "وى تشات".

وفى قرارها، قالت القاضية لوريل بيلر، قاضية المحكمة الفيدرالية فى شمال كاليفورنيا، إنها اختارت الموافقة على الدعوى المرفوعة ضد الأمر التنفيذى لأن المدعين أثاروا أسئلة جدية حول ما إذا كان الأمر سيضر بالحقوق المنصوص عليها فى الدستور بموجب التعديل الأول، وأن الأمر تسبب فى مصاعب كبيرة للمدعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية بإمكانها الآن الاستئناف أمام محكمة الدائرة التاسعة فى مسعى لإلغاء أمر الوقف.

وكانت مجموعة أمريكية غير ربحية تعرف بـ"تحالف مستخدمى وى تشات" وتضم بين أمنائها العديد من المحامين الصينيين الأمريكيين البارزين، قد تقدمت بطلب إصدار أمر قضائى أولى فى 27 أغسطس، وتقول المجموعة إنها لا علاقة لها بالشركة الصينية المالكة للتطبيق أو أى من الشركات التابعة لها.

ويدفع التحالف بأن سعى ترامب لحظر "وى تشات" ينتهك العديد من أحكام الدستور، منها الحق فى حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحماية القانونية المتساوية ضد التمييز التعسفى.

وجاءت تلك المعركة القانونية فى أعقاب أمر تنفيذى مفاجئ وقعه ترامب فى 6 أغسطس من شأنه حظر أى معاملات تجارية مع تطبيقى "وى تشات" و"تيك توك" الصينيين داخل الولايات المتحدة، وهددت الإدارة بفرض غرامات تصل إلى مليون دولار وعقوبة تصل إلى 20 عاما فى السجن لانتهاك الأمر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الجمعة، إنها ستمنع كل من "وى تشات" و"تيك توك" من متاجر التطبيقات الأمريكية اعتبارا من يوم الأحد وستحظر معاملات معينة بين "وى تشات" والشركات الأمريكية.

لكن ترامب وافق أمس السبت على استثمار فى "تيك توك" من قبل صانع البرمجيات الأمريكى "أوراكل" وقال إن ذلك سيحل مخاوفه المتعلقة بالأمن القومى، وعلى إثر ذلك قالت وزارة التجارة إنها ستؤجل عقوباتها على "تك توك" لمدة أسبوع واحد على الأقل.