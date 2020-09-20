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183 وفاة و3097 إصابة جديدة بكورونا فى إيران

أخبار عالمية أحمد جاد 2020-09-20 16:50 تبليغ
183 وفاة و3097 إصابة جديدة بكورونا فى إيران
183 وفاة و3097 إصابة جديدة بكورونا فى إيران
أعلنت إيران، اليوم الأحد، تسجيل 183 وفاة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 24301 وفاة فى عموم البلاد.

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