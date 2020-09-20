بوغدانوف: الهدنة في ليبيا يجب تثبيتها من أجل بناء حوار بين أطراف...

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وفي مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم الأحد، عبر بوغدانوف عن اعتقاده بأن الهدنة الراهنة في ليبيا يجب تثبيتها، مشيرا إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية، وليس تجزئة البلاد.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الإعلان عن وقف الأعمال القتالية جاء، بشكل متزامن، من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب (المعارض لـ "الوفاق")، عقيلة صالح.

ولفت إلى أن مثل هذه الإعلانات تؤثر إيجابا على الأوضاع "على الأرض"، مضيفا: "ومن بالغ الأهمية اتفاق جميع أعضاء المجتمع الدولي، والأطراف الليبية أيضا، على أن الأزمة الليبية لا حل عسكريا لها". مع ذلك، فقد اعتبر بوغدانوف أن هذا المبدأ "لا يناسب الجميع للأسف".

وتابع: "إذا كنا اتفقنا على أنه لا وجود لحل عسكري، فيجب وقف إطلاق النار اليوم، وتثبيت هذه الهدنة، وذلك ليس من أجل تجزئة ليبيا أو تقسيمها، إنما من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء حوار سياسي شامل وثابت بين الأطراف الليبية".

وأشار الدبلوماسي إلى ضرورة أن يضم هذا الحوار، مناقشة أنظمة الدولة المستقبلية في ليبيا، "انطلاقا من الهدف الرئيس وهو ضمان وحدتها وسلامتها الإقليمية، وذلك بالتوازي مع حل المشكلات الاقتصادية، كي يتم استغلال الثروات الوطنية والنفط والاستثمارات وكل موارد البلاد هو لصالح الشعب الليبي أجمع، دون مساس بالحقوق والمصالح الشرعية لجميع مناطق ليبيا".

كما ذكر الدبلوماسي الروسي إلى أن استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يجب ألا تقود إلى "فراغ إداري" في ليبيا.