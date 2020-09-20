حرائق ونزوح جماعي.. ميليشيات أردوغان تقصف محافظة دهوك العراقية

قصفت المليشيات التركية المتواجدة في العراق، مساء اليوم الأحد، عدة مناطق بمحافظة دهوك شمال العراق، ما أسفر عن اندلاع حرائق واسعة، وعمليات نزوح كبيرة للأهالي.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر أمنية عراقية قولها: "الطائرات الحربية التركية، قصفت، مساء اليوم، قضاء العمادية في محافظة دهوك، مما أسفر عن احتراق مساحات كبيرة من مزارع المواطنين في القضاء نتيجة القصف، وأدى إلى عملية نزوح لأهالي القضاء خشية من إصابتهم جراء عمليات القصف".

وأضافت المصاد: "لم يتم التأكد حتى الآن من وجود خسائر بشرية، بسبب شدة الحرائق في المزارع، فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة عليها ومنع امتدادها".

وتابعت: "بالتزامن مع قصف الطائرات، قامت المدفعية التركية، بقصف جبل خامتير بقضاء زاخو في محافظة دهوك، والقصف مستمر حتى الآن، دون معرفة إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، بسبب استمرار العمليات".

ويأتي القصف الجديد رغم الغضب الحكومي والسياسي والشعبي العراقي، جراء الخروقات التركية لسيادة البلاد، مما دفع الخارجية العراقية إلى استدعاء سفير أنقرة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، لثلاث مرات.