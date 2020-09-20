الأعلى منذ بداية الجائحة.. لبنان يعلن تسجيل 1006 إصابات جديدة بــ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. أوضحت الصحة اللبنانية في تقرير لها اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع لــ 29303 إصابات. كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية 11 حالة وفاة بــ كوفيد 19 خلال الساعات الماضية . وبيًنت الوزارة ان إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن 297 حالة وفاة .

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