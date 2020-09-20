أخبار عاجلة
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -

تركيا.. أردوغان يصدر أوامر باعتقال 90 ضابطا سابقا

أخبار عالمية تبليغ
تركيا.. أردوغان يصدر أوامر باعتقال 90 ضابطا سابقا
تركيا.. أردوغان يصدر أوامر باعتقال 90 ضابطا سابقا

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أوامر باعتقال أكثر 94 عسكريا تركيًا سابقًا تحت مزاعم الانتماء إلى شبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب يوليو عام 2016.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن مصادر قضائية قولها: "أوامر الاعتقال شملت قادة سابقين في الجيش وملازمين وضباط صف ورقباء".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 وليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل ألفين و138 عسكريًا من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب يوليو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا.. أردوغان يصدر أوامر باعتقال 90 ضابطا سابقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 