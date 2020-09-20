البيت الأبيض: ترامب يصدر قرارا جديدا ضد إيران

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر غدًا أمرا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على من يسلح إيران.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "الولايات المتحدة ستعاقب من ينتهك قرار إعادة العقوبات الأممية على إيران".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول أمريكي قوله إن واشنطن ستفرض عقوبات يوم الإثنين على أكثر من 24 شخصا وكيانا شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وأضاف : "واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك موادا انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام".

وكانت الولايات المتحدة فعلت "آلية الزناد" وأعادت جميع العقوبات على إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، مؤكدا الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.

وأضاف بومبيو أن واشنطن تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران، محذرا من أنه ستكون هناك تداعيات في حال فشل الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني، مشددا على أن الضغوط القصوى على طهران ستتواصل حتى تتوقف عن الفوضى وإراقة الدماء.