أخبار عاجلة
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -

واشنطن تقترح على موسكو تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

أخبار عالمية تبليغ
واشنطن تقترح على موسكو تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية
واشنطن تقترح على موسكو تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

صرح مارشال بيلينجسلي، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من الأسلحة، اليوم الأحد، بأن واشنطن تعرض على موسكو تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" لأقل من خمس سنوات من أجل صياغة وثيقة جديدة متعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي لصحيفة كوميرسانت الروسية اليوم "لقد اقترحنا فترة زمنية أقصر من اقتراح روسيا بتمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات" 

اقرأ ايضا 

وأضاف: لا يمكننا أن نرفع قدمنا ​​عن الدواسة، كما يقولون، لذلك نحتاج إلى الشروع في صياغة الاتفاقية التالية؛ لهذا السبب نحن نفكر في فترة زمنية أقصر

وأشار إلى أن مدة هذه الفترة ستعتمد على مرونة موقف الحكومة الروسية من الأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تقترح على موسكو تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 