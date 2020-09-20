نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليبيا تسجل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت ليبيا 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثمان حالات وفاة، وشفاء 389 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 27 ألفا و949 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 444 حالة، وعدد المتعافين 15 ألفا و68 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 31,071 مليون إصابة، بينهم أكثر من 962 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,657 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.