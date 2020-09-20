التعديل والتحديث الإلكتروني بيانات مستهلكي ومستفيدي المؤسسة العامة للتقاعد

يجب تجديد وتحديث بيانات المستهلكين وذلك حتى لا يتم منع وقف صرف المستحقات المالية والرواتب الشهرية الخاصة بهم، وقد صرحت مؤسسة التقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم عبر البوابة الإلكترونية للأهمية، مؤكدة أن تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات سهلة وبسيطة وسوف يتم النشر لكم خلال السطور التالية، وحثت المؤسسة كافة عملائها على تحديث بياناتهم للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها التقاعد لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة وذلك حتى يتم التكيف مع العصر الحديث.

خطوات التحديث الإلكتروني مؤسسة التقاعد

وايضا طلبت مؤسسة التقاعد من جميع المستفيدين والمستهلكين بمتابعة المعاملات والحصول على تحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يُمكّن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء، ويتم التحديث الإلكتروني من خلال اتباع متابعة الخطوات التالية بالترتيب:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد.

النقر على أيقونة تحديث البيانات.

تسجيل البيانات بشكل صحيح.

كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني والمدينة.

كتابة مكان الإقامة وصندوق البريد.

سيصل المستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، كانت قد أتاحت لجميع عملائها إنجاز وهدف مختلف عن الأخرين في معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة ومراكز الخدمة تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة المنتظمة وتحقيقاً لترتيبات واستراتيجية الدولة مؤخراً وكل ذلك تحت ترتيب جهود الجهات الإدارية مع اتخاذ كامل التدابير الاحترازية مما أدى إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة، داعية جميع المستفيدين للتواصل إلكترونيًا فقط.

وما تم تداوله عن موعد صرف معاشات المتقاعدين شهر سبتمبر الجاري، فلم تؤكد المؤسسة صحة الأخبار المتداولة التي تشير إلى تبكير موعد الصرف لمعاشات بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي اليوم 90 في المملكة العربية السعودية الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، ما يعني أن موعد صرف تلك المعاشات ستكون في موعدها المحدد لها سابقًا كما تم صرفها من قبل.