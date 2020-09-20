كورونا المستجد: الصحة العالمية تقر بروتوكول الأدوية العشبية كعلاجات محتملة

ـ وفيات وإصابات جديدة في دول الخليج ـ العراق يغلق حدوده أمام الأجانب

ـ بدء تصدير دواء روسي من مصر إلى الخارج

ـ حصيلة إصابات يومية قياسية في تونس

ـ منع الفنادق من تقديم الطعام على برك السباحة بالأردن

ـ أميركا تقترب من 7 ملايين إصابة

ـ نقطة تحول في جهود الحد من انتشار الفيروس ببريطانيا

ـ قصر الإليزيه يفتح أبوابه أمام الزوار

ـ الإصابات في تركيا تتجاوز 300 ألف

ـ الدنمارك تفرض قيودا جديدة

ـ خفض مدة الدورة البرلمانية في الهند

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى. وأثار انتشار كوفيد19 قضية استخدام الأدوية التقليدية في علاج الأمراض المعاصرة، وتأتي مصادقة منظمة الصحة العالمية لتشجع بشكل واضح الاختبارات بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات التقليدية . وقبل أشهر تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للسخرية بعد محاولته الترويج لمشروب “كوفيد اورجانيكس” المستخلص من نبتة الشيح (ارتيميسيا) لعلاج فيروس كورونا، رغم فعالية النبتة المثبتة في علاج الملاريا. وقد أقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين افريقيتين أخريين مساء امس الأول بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج كوفيد19، إضافة الى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية، وفق بيان. وأشار البيان الى أن “المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخص مجموعة تصل الى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل”.

وقد أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغت 24 ر30 مليون. كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد المتعافين تجاوز 62 ر22 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 962 ألفا.

خليجيا،أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة و483 إصابة جديدة بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة و385 إصابة جديدة. فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 674 إصابة جديدة بالفيروس دون وفيات جديدة.

الى ذلك، أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن الحكومة العراقية قررت إغلاق الحدود مع دول الجوار لمنع دخول وافدين أجانب للعراق.

وفي مصر، تستعد شركة “إيفا فارما” للأدوية، لتصدير دواء “فافيبيرافير”، العقار الروسي المستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد في السوق المصرية، إلى خارج مصر. ويعد “فافيبيرافير” مثيل دواء “الأفيجان” وتُعتبر “إيفا فارما”، أول شركة مصرية وعربية وإفريقية تُصنع الدواء على أرض مصر، وتصدره للخارج، إضافة إلى دواء “رمديسيفير” الذي تنتجه الشركة أيضا للسوق المحلية، وتعمل على تصديره لبلدان في 3 قارات بالعالم. وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة عن 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بجانب 625 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ بداية تفشي الوباء. بدورها، عممت وزارة السياحة والآثار الأردنية، على جميع الفنادق وقف تقديم الطعام للزبائن داخل صالات المطاعم، وعدم تقديم الطعام في المطاعم التابعة للفنادق ولا على برك السباحة واقتصار تقديمها على غرف الزبائن فقط. الى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 6 ملايين و706374 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 49575 حالة على الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 198099 بزيادة 983 حالة. في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة في البرازيل 4 ملايين و 528 ألفا و 240 إصابة. وفي بريطانيا، حذر وزير الصحة مات هانكوك من أنه يمكن إعادة فرض قيود ما لم يتم السيطرة على الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء. وفي فرنسا، فتح قصر الإليزيه في العاصمة باريس أبوابه أمام الزوار مطلع هذا الأسبوع. في السياق، قالت وزارة الصحة التركية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة. من جانبها، أصبحت الدنمارك أحدث دولة أوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد منذ ظهور الجائحة.

ويأتي الارتفاع القياسي مع دخول قيود جديدة على مستوى الدنمارك حيز التنفيذ، حيث يجب إغلاق المطاعم في الساعة 10 مساءً. الى ذلك، من المقرر أن يتم تخفيض مدة الدورة البرلمانية في الهند في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي عدد الاصابات امس إلى 4ر5 مليون إصابة.